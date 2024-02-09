Çerkezköy'de dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, bir araçta Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, kural ihlali yapan 35 sürücüye toplam 54 bin 330 lira para cezası uygulandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

09.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:12
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede trafiğin yoğun olduğu Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde dron destekli trafik denetiminde bulundu. Denetimlerde, bir araçta Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı. Kural ihlali yaptığı belirlenen 35 sürücüye toplam 54 bin 330 lira para cezası uygulandı. Kaçak 2 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çerkezköy\'de dron destekli trafik denetiminde 2 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

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