Çerkezköy'de Eğitim Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezköy'de Eğitim Toplantısı

04.06.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim istatistikleri ve yatırımların değerlendirildiği toplantı Çerkezköy'de yapıldı.

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen toplantıda eğitim istatistikleri, eğitim ortamlarının mevcut durumu ve geleceğe yönelik yatırım planları ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan tarafından ilçedeki eğitim kurumları, öğrenci ve öğretmen sayıları ile eğitim altyapısına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından ilçede devam eden eğitim yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıda özellikle yoğun göç alan Kızılpınar Mahallesi'nde ikili eğitim yapan okulların normal eğitim sistemine geçebilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Bölgedeki derslik ihtiyacı, okul yatırımları ve eğitim kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamalar masaya yatırıldı.

-Vali Soytürk, motor fabrikasını ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, elektrik motorları üretimi yapan WAT Motor'un Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Genel Müdür Gökhan Yıldız ve yönetim ekibi tarafından karşılandı.

Daha sonra üretim alanlarını gezen Soytürk, fabrikanın faaliyetleri, üretim kapasitesi ve yürütülen çalışmalar hakkında Yıldız'dan bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ile Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

-Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Sönmez'den Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Bülent Sönmez ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, makamında kabul ettiği Sönmez ve Sulu ile bir süre görüştü.

Görüşmede denizcilik faaliyetleri, liman hizmetleri ve bölgedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Sönmez ve Sulu, misafirperverliğinden dolayı Tunçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Denizcilik, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Eğitim Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin

09:04
Aziz Yıldırım’ın keyfi yerinde Toplantının ardından puro içti
Aziz Yıldırım'ın keyfi yerinde! Toplantının ardından puro içti
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
07:44
Bahçeli’den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir’in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
07:15
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
06:42
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:13:17. #7.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Eğitim Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.