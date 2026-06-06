Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletteki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Cengiz Topel Caddesi'nde, C.P. idaresindeki 27 AJB 610 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.A'nın (30) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yola savrularak ağır yaralanan A.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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