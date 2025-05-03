Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan kauçuk ve kalıp üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan patlama sesleri duyulurken dumanlar gökyüzünü kapladı. Bitişikteki parfüm üretim tesisine de sıçrayan yangına TOMA'lar da müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

03.05.2025 15:43
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Kosikoop Sanayi Sitesi'nde yer alan kauçuk ve kalıp imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuluyor

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuluyor

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Fabrikadan yer yer patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuluyor

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ PARFÜM ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI

Yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesise sıçradı. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

TOMA'LARIN DA MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuluyor

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangına ilişkin açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, "Kauçuk deposunda başlayan yangın, 3 ayrı depoya daha sıçradı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşımız yok, yaralımız yok. Maddi kayıp haricinde herhangi bir kaybımız yok. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu

"ELEKTRİK ARIZASI GİBİ DURUYOR"

Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Günlü, "Yangının çıktığı yer bir depo. Bugün de kapalıydı ve orada herhangi bir personel bulunmamaktaydı. İlk intiba olarak bir elektrik arızası gibi duruyor, ancak henüz net bir tespit yapılmış değil" diye konuştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor

Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu
Kaynak: AA

Çerkezköy, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu - Son Dakika

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