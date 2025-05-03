Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Kosikoop Sanayi Sitesi'nde yer alan kauçuk ve kalıp imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikadan yer yer patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.
Yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesise sıçradı. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangına ilişkin açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, "Kauçuk deposunda başlayan yangın, 3 ayrı depoya daha sıçradı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşımız yok, yaralımız yok. Maddi kayıp haricinde herhangi bir kaybımız yok. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.
Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Günlü, "Yangının çıktığı yer bir depo. Bugün de kapalıydı ve orada herhangi bir personel bulunmamaktaydı. İlk intiba olarak bir elektrik arızası gibi duruyor, ancak henüz net bir tespit yapılmış değil" diye konuştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor
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