Kauçuk fabrikasında yangın, patlama sesleri duyuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Kosikoop Sanayi Sitesi'nde yer alan kauçuk ve kalıp imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Fabrikadan yer yer patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ PARFÜM ÜRETİM TESİSİNE SIÇRADI

Yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesise sıçradı. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

TOMA'LARIN DA MÜDAHALE ETTİĞİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, AFAD arama kurtarma ekipleri ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangına ilişkin açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, "Kauçuk deposunda başlayan yangın, 3 ayrı depoya daha sıçradı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşımız yok, yaralımız yok. Maddi kayıp haricinde herhangi bir kaybımız yok. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

"ELEKTRİK ARIZASI GİBİ DURUYOR"

Yangının çıkış nedeni hakkında da bilgi veren Günlü, "Yangının çıktığı yer bir depo. Bugün de kapalıydı ve orada herhangi bir personel bulunmamaktaydı. İlk intiba olarak bir elektrik arızası gibi duruyor, ancak henüz net bir tespit yapılmış değil" diye konuştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor