Çerkezköy'de lise öğrencilerinin Atatürk resimlerinden oluşan sergi açıldı - Son Dakika
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Çerkezköy'de lise öğrencilerinin Atatürk resimlerinden oluşan sergi açıldı

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Çerkezköy\'de lise öğrencilerinin Atatürk resimlerinden oluşan sergi açıldı
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Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk temalı resim sergisi açtı. Kaymakam Nazmi Günlü ve protokolün katıldığı sergide, lise öğrencilerinin Atatürk'ü konu alan resimleri ziyaretçilere sunuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resim sergisi açtı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Mavi Gözlerin Işığında; Geçmiş ve Gelecekte Atatürk" temalı sergiye, Kaymakam Nazmi Günlü ve protokol üyeleri katıldı.

Sergide, lise öğrencileri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konu alan resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA
Milli Eğitim MüdürlüğüMustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatNazmi GünlüÇerkezköy10 KasımEkonomiEğitimGüncelSon Dakika

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