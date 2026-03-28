Çerkezköy'de Motosikletli Kaçış, Trafik Polisine Çarpma

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe merkezinde denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan M.K. (19) yönetimindeki motosiklet, kaçış sırasında bir trafik polisine çarptı.
Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Hafif yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.K'ye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 495 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
