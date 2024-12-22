Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satan, bir kuyumcuya da satma girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği B.G. ve M.A'yı Çerkezköy'de, T.S, A.A. ve G.K'yı ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 25 sahte bilezik ve 6 gram sahte altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Sahte Altın Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?