Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı, görüntüyü kendisi servis etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı, görüntüyü kendisi servis etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çerkezköy\'de Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı, görüntüyü kendisi servis etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelinin bayrakları çöpe attıktan sonra görüntü kaydı alıp çöpten çıkardığını, görüntüleri başka biri atıyormuş izlenimiyle sosyal medya ve basına ulaştırdığını belirledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe attığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve yerel basında "Türk bayrağı çöpe atıldı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, görüntüleri kaydederek sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarına ulaştıran kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.

İncelemenin derinleştirilmesi sonucu Türk bayraklarını çöp konteynerine atan kişinin de Y.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, bayrakları konteynere bıraktıktan sonra görüntü kaydı aldığı, ardından bayrakları çöpten çıkardığı tespit edildi.

Polis ekipleri, Y.T'nin görüntüleri sosyal medya ve basın kuruluşlarına, bayrakların başka bir kişi tarafından çöpe atıldığı izlenimi oluşturacak şekilde ulaştırdığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Sosyal MedyaÇerkezköyTekirdağ3. SayfaGüncelMedyaPolisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı, görüntüyü kendisi servis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei