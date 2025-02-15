Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Çerkezköy'de uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen üç kişi gözaltına alındı.

15.02.2025 13:19
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Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ev sahibi T.Ö. gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'nin evinde arama yaptı.

Ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Çerkezköy, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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