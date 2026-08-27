Çerkezköy Fuarı'na Vali Daveti - Son Dakika
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Çerkezköy Fuarı'na Vali Daveti

Çerkezköy Fuarı\'na Vali Daveti
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ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, Vali Soytürk'ü 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na davet etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Çetin, 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuara ilişkin Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, nazik ziyareti ve daveti dolayısıyla Çetin'e teşekkür ederek fuarın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Gazeteciler Fatih Erge ve Erim Onan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, kent ve üniversite gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Erge ve Onan, kaleme aldıkları "Tek Ezan, Son Çan - Rodosçuk'tan Tekirdağ'a Bir Liman Kentinin Hikayesi" adlı eseri Şahin'e takdim etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erge ve Onan'a teşekkür etti.

Başkan Nallar'dan Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve gündeme ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Nallar, nazik ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Tunçer'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy Fuarı'na Vali Daveti - Son Dakika

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