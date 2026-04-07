Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, Mart Ayındaki Uluslararası Faaliyetleri ve Hedefleri Açıkladı

07.04.2026 16:19
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ticaretin normale dönmesi ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, Türk Ticaret Merkezi projesinin Avrupa pazarına erişim açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, mart ayında yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, bölgedeki savaşların sona ermesini ve ticaretin normale dönmesini temenni etti. Uluslararası temaslarının bu ayda arttığını belirten Çetin, Bulgaristan Ulusal Günü'ne katılarak ticari ilişkileri geliştirmek ve ÇEF 2026'nın bilinirliğini artırmak için ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ayrıca, 4. Burgaz İş Forumu'na katılım sağlayarak Bulgaristan, Türkiye ve Romanya arasında bağlantılar kurduklarını, forumda yapay zekâ ve yeşil dönüşüm gibi konuların ele alındığını ekledi.

Çetin, Türk Ticaret Merkezi projesinin önemine değinerek, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde hayata geçirilecek bu merkezin üyelerin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracağını vurguladı. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF 2026) hazırlıklarının da hızla devam ettiğini belirten Çetin, fuarın uluslararası boyutunu güçlendirmek için çeşitli firmalarla görüşmeler yaptıklarını ve Avrupa'dan yoğun katılım beklediklerini ifade etti. Diğer etkinlikler arasında 'Gaziler Torunlarıyla Buluşuyor' programı ve komite toplantıları yer aldı.

Küresel gelişmeleri de değerlendiren Çetin, savaş ortamlarının ticareti olumsuz etkilediğini, ancak bölgenin üretim gücünü artırmak için çalıştıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin 'Made in Europe' stratejisi kapsamında Türk ürünlerinin Avrupa menşeli kabul edilmesinin ihracat için büyük fırsat olacağını belirterek, bu adımın otomotiv ve teknoloji sektörlerinde kapasiteyi artıracağını ekledi. Çetin, mart ayındaki faaliyetlerin üyelerin uluslararası pazarlarda daha güçlü olması için atılmış adımlar olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
