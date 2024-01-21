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Çerkezköy ve Şarköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çerkezköy ve Şarköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 gram bonzai, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirildi. Aynı gün Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda ise bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy ve Şarköy\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
21.01.2024 - 11:57,
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Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Aramada 150 gram bonzai, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 kuru sıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisini üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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