Çermik'te Hayır Çarşısı Açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "hayır çarşısı" açıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve Çermik Müftülüğünce, ilçedeki Kur'an kursları ve camiler yararına Hakan Bahçeci Taziye Evi'nde "hayır çarşısı" oluşutruldu.
Çarşıda, yöresel yemekler, pasta ve börek çeşitleri ile el emeği çeyizlik ürünler satışa sunuluyor.
Çarşıyı ziyaret eden İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, çarşının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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