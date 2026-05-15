Diyarbakır Çermik\'te kurban bağış standı açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kurban bağış standı açıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı Çermik Şubesi, vatandaşların kurban vekaletlerini rahatlıkla verebilmeleri amacıyla Belediye Meydanında kurban bağış standı açtı.
Standın açılışına katılan İlçe Müftüsü Burhan Kızılarlan, bu yıl vekalet yoluyla kurban bağışı bedellerinin yurt içi için 18 bin lira, yurt dışı için 7 bin lira, Gazze için de 15 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Kızılarlan, standın Kurban Bayramı'na kadar bağış yapmak isteyen vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.
