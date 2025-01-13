CerModern'de Saygun Dura'nın 'Arada' Sergisi - Son Dakika
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CerModern'de Saygun Dura'nın 'Arada' Sergisi

CerModern, 16 Ocak'ta Saygun Dura'nın 'Arada' sergisine ev sahipliği yapacak.

13.01.2025 12:47
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Sanatta 15'inci yılını kutlayan CerModern, yeni yılın ilk sergi programı kapsamında fotoğraf sanatçısı Saygun Dura'nın "Arada" isimli sergisine ev sahipliği yapacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, birçok ulusal ve uluslararası ödül sahibi olan fotoğraf sanatçısı Saygun Dura'nın "Arada" isimli sergisi, 16 Ocak'ta kapılarını açacak.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu'nun üstlendiği sergi, CerModern Güney Hangar galerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bir taraftan inci kefalinin göç yolculuğuna ve nesli tükenmekte olan bu türün zorlu yaşam döngüsüne odaklanan Dura, diğer taraftan Van Gölü'nün su altındaki sessiz mimarları, mikrobiyalitlerin heykelsi yapılarını fotoğraf karesine taşıyor.

Serginin isminin ardındaki anlam ise sanatçının gözlemlerine dayanıyor. Dura, inci kefalinin göçü üzerinden aslında insanların göçünü anlatıyor.

CerModern ve İstanbul Concept işbirliğiyle gerçekleşecek sergi, 16 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygun Dura, "İnci kefali, neslini sürdürebilmek için tatlı suya uyum sağlamak adına sodalı ve tatlı su arasında bekler. Bu süreç, onların doğayla mücadelesini, azmini ve evrimsel uyumlarını simgeliyor. Fotoğraf çekimleri için beş yıl boyunca Van'a giderek bu büyüleyici hikayeyi gözlemledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CerModern'de Saygun Dura'nın 'Arada' Sergisi - Son Dakika

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