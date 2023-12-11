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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 24 yeni ameliyathane açıldı - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 24 yeni ameliyathane açıldı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, modern tıbbın ihtiyaçlarına uygun ve ileri teknoloji cihazlara sahip 24 yeni ameliyathane için açılış yaptı. Açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve doktorlar katıldı. Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü, Cerrahpaşa'nın Türkiye'nin gururu bir marka olduğunu belirtti. Ayrıca, hastanenin deprem durumunda da hizmet vereceği vurgulandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde 24 yeni ameliyathane açıldı
11.12.2023 - 17:25,
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinde, modern tıbbın güncel ihtiyaçlarına uygun ve ileri teknoloji cihazlara sahip 24 yeni ameliyathane için açılış yapıldı.

Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve doktorlar katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cerrahpaşa'nın Türkiye'nin gururu bir marka olduğunu belirten Memişoğlu, "Sadece sağlık hizmetleriyle sağlık alanında değil tüm Türkiye için marka değeri yüksek bir kurum. Sağlık eğitiminin ve sağlık hizmetinin en iyi ve öncelikli sunulduğu, Türkiye tarihine mal olmuş tüm toplumun bir değeri." dedi.

Tarihi Yarımada'daki binaların da en kısa zamanda tam kapsamlı hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Memişoğlu, fakülteye tahsis edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesinin çok önemli hizmetlere imza attığını kaydetti.

Prof. Dr. Memişoğlu, Kovid pandemisi sürecinde 45 günde yapılan hastanenin olası bir İstanbul depreminde de şifa olacağını aktararak, "Türkiye sağlık hizmetlerinde hem sosyal hem ulaşılabilirlik alanında dünyada en iyi konumda olan ülkelerden. Sadece sağlık bilgisi değil sağlık bilgisi üretmek de gerekiyor. Dünyada bilgi ve teknoloji alanında en iyi üretim yapan ülkelerdeniz. Dünyaya yeni şeyler söyleyebilen, dünyaya sağlık bilgisi konusunda da lider olabilecek kapasiteye ulaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Cerrahpaşa kısıtlı imkanlarla bile maksimum üretkenliği gerçekleştirdi"

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise hastanelerine tahsis edilen bu alanda çok yoğun çalışarak 24 ameliyathaneyi 3 ay gibi kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Böylece toplam 28 ameliyathane olduğuna değinen Aydın, "İleri düzey robotik ünitemizi de buraya konuşlandırarak, önemli organ ameliyatları, böbrek ve karaciğer nakli de dahil, ileri düzey tüm ameliyat ve işlemleri bu çatı altında gerçekleştireceğiz. Burada bulunan mevcut 4 ameliyathanede de geçtiğimiz 6 aylık zaman içerisinde 3 bin 60 ameliyat gerçekleştirildi. Yani Cerrahpaşa kısıtlı imkanlarla bile maksimum üretkenliği gerçekleştirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Aydın ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'na ameliyathaneleri gezdirerek, bilgi verdi.

Son teknoloji robotik araçlar ile özel tetkik ekipmanlarla ileri düzey ameliyatlar için ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve donanıma sahip 24 yeni ameliyathanenin dezenfeksiyon işlemi ve son kontrollerin ardından önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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