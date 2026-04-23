Cerrahpaşa Tıp\'ta 23 Nisan Coşkusu

23.04.2026 14:14
İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nı ünlülerle kutladı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Cerrahpaşa Pediatri Şenliği" ile bayram sevincini yaşadı.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, bazı oyuncu ve milli sporcular, minik hastalarla bir araya geldi.

Hastane odalarını tek tek ziyaret eden ünlüler, hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet etti, onlarla vakit geçirerek bayram sevincini paylaştı.

Oyuncu Ceren Benderlioğlu, çocukların kendisi için önemine vurgu yaparak, "Geleceğimiz onlar. Burada olmak benim için zor. Yeğenimle ilgili en son buradayım. Biraz duygusalım. Buradaki çocukların mutlu olması ve sağlıklarına kavuşmasından başka hiçbir dileğim yok." ifadesini kullandı.

Oyuncu Buçe Buse Kahraman, çocuklarla birlikte olmanın ve onları güldürmenin keyif verdiğini söyledi.

Oyuncu Taner Rumeli, "Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim bayram 23 Nisan. Çocukları mutlu ediyoruz ama ben de mutluyum. Çocukları çok seviyorum." dedi.

Aralarında oyuncular ve basketbolcuların da bulunduğu kişiler ise çocukların yanında olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgesi veren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Böylesine anlamlı ve umut dolu bir bayramı ziyaretlerinizle taçlandırdığınız, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için sizlere minnettarız." diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimleri ve etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
