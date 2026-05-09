Çeşme Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Botta, düzensiz göçmenlerle beraber 3 çocuk bulunduğu belirtildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
