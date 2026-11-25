(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Akarca bölgesinde yıllardır devam eden imar sorunlarına ilişkin son gelişmeleri ve bundan sonraki süreci vatandaşlarla paylaşmak üzere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda; devam eden hukuki süreçler, imar planlarına ilişkin gelişmeler ve vatandaşların bundan sonraki aşamada izlemesi gereken yol ele alındı.

Çeşme Belediyesi tarafından Akarca bölgesindeki hak sahibi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin uzun yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen imar sorununa ilişkin gelinen son aşama değerlendirildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Çeşme Belediye Başkan Yardımcıları Banu Ayhan ve Onur Saatli, Çeşme Belediye Meclis Üyesi ve Çeşme Vizyon Ofisi Başkanı Esra Koçdemir, Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. Özlem Ak Engin, Avukat Esra Şen, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ali Murat Peker katıldı.

Belediye Başkanı Denizli; toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Akarca'da yıllardır devam eden mağduriyetlerin çözümü için belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Akarca'da çok sayıda vatandaşın yıllardır mülkiyet ve imar sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden Başkan Denizli, belediyenin süreci çözmek amacıyla attığı adımlara değindi. Tapu dağıtımının ardından alınan yürütmeyi durdurma kararı üzerine belediyenin hukuki süreci başlattığını belirten Denizli, devam eden 10 davanın 9'unda belediye lehine karar çıktığını, devam eden 1 davaya ilişkin ise herhangi bir yürütmeyi durdurma kararının bulunmadığını açıkladı. Henüz kararlar kesinleşmemiş olmakla birlikte, imar planı ve parselasyon planının iptaline yönelik yargı kararlarının üst mahkemeler tarafından kaldırıldığını belirten Denizli, mevcut durumda imar ve parselasyon planlarını iptal eden herhangi bir yargı kararı ya da yürütmeyi durdurma kararı bulunmadığını ifade etti.

Başkan Denizli; gelinen aşamada inşaat ruhsatı ve imar durumu alınmasının önündeki hukuki engellerin ortadan kalktığını belirterek, bir dosyaya ilişkin sürecin ise devam ettiğini belirtti. Bu dosya kapsamında yapılan başvurunun da yakından takip edildiğini vurgulayan Denizli, vatandaşların hak kaybı yaşamaması adına sürecin dikkatle yürütüldüğünü kaydetti.

Vatandaşların bundan sonraki süreçte izlemesi gereken yolun açıkça ortaya konulmasının önemine dikkat çeken Başkan Denizli, belediyenin ilgili birimlerinin süreci tüm yönleriyle aktarmak ve vatandaşların sorularını yanıtlamak üzere bir araya gelindiğini belirtti.

YOL VE ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Çeşme Belediye Başkanı; imar sürecinin yanı sıra Akarca'nın yol ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da gündemlerinde olduğunu belirterek, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bölgede yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında da bilgi veren Denizli; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 20 metre genişliğindeki asfalt yolların toplam 2 bin 110 metre uzunluğunda olduğunu, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak 7, 9 ve 10 metre genişliğindeki yolların ise toplam 25 bin 785 metre uzunluğa sahip olduğunu belirtti. Söz konusu yollarda imar yolu açma çalışmalarının planlandığını ifade eden Denizli, yol ve altyapı çalışmalarının ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi için sürecin yürütüldüğünü kaydetti.

HUKUKİ SÜREÇ VE İMAR PLANLARI DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI

Başkan Lal Denizli'nin konuşmasının ardından, Avukat Esra Şen tarafından, devam eden davalara ve hukuki sürecin son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı; ardından Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından imar planlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda planlama süreci, mevcut durum ve bundan sonraki aşamalara ilişkin bilgiler vatandaşlarla paylaşıldı.

Sunumların ardından vatandaşların soruları yanıtlanırken, Akarca'daki imar sürecine ilişkin merak edilen konular ele alındı. Çeşme Belediyesi, vatandaşlar tarafından uzun yıllardır çözüm beklenen bu sürecin yakından takip edildiğini ve ilgili birimlerin bilgilendirme ve çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.