Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Vatandaşlarla Bayramlaştı

29.05.2026 14:07  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı'nda Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerini ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bayramlaştı, talepleri dinledi.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı'nda mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayramın dayanışma ve birlik duygusunu büyüttüğünü ifade eden Çeşme Belediye Başkanı Denizli, mahalle ziyaretlerinde yurttaşlarla sohbet ederek ilçeye ilişkin talepleri yerinde dinledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı kapsamında Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Denizli, esnafın dükkanlarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Bayramın dayanışma ve birlik duygusunu büyüttüğünü ifade eden Başkan Denizli, mahalle ziyaretlerinde yurttaşlarla birebir sohbet ederek ilçeye ilişkin talepleri yerinde dinlemeyi sürdürdü.

Germiyan Mahallesi'nde Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Koparal ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Denizli, ulaşım konusunda iletilen talepleri değerlendirdi. Ulaşımla ilgili sorunların iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Başkan Denizli, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak adımları ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürdüklerini belirtti.

Reisdere Mahallesi'nde vatandaşlarla samimi anlar yaşayan Başkan Denizli, mahalle sakinleriyle okey oynayarak bayramın sıcak atmosferini paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Denizli, bayram programı kapsamında bugün de farklı mahallelerde ziyaretlerine devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Lal Denizli, Politika, Denizli, Güncel, Çeşme, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Vatandaşlarla Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.