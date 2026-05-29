Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Vatandaşlarla Bayramlaştı

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı'nda mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayramın dayanışma ve birlik duygusunu büyüttüğünü ifade eden Çeşme Belediye Başkanı Denizli, mahalle ziyaretlerinde yurttaşlarla sohbet ederek ilçeye ilişkin talepleri yerinde dinledi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Kurban Bayramı kapsamında Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerinde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Denizli, esnafın dükkanlarını ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Germiyan Mahallesi'nde Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Koparal ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Denizli, ulaşım konusunda iletilen talepleri değerlendirdi. Ulaşımla ilgili sorunların iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Başkan Denizli, vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak adımları ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürdüklerini belirtti.

Reisdere Mahallesi'nde vatandaşlarla samimi anlar yaşayan Başkan Denizli, mahalle sakinleriyle okey oynayarak bayramın sıcak atmosferini paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirildi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Denizli, bayram programı kapsamında bugün de farklı mahallelerde ziyaretlerine devam edecek.