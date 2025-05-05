Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Halkla Buluştu ve Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika
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Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Halkla Buluştu ve Yeni Projeleri Tanıttı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların sorularını yanıtlayarak, yeni projelerini tanıttı. Kent Enstitüsü'nün açılması ve çeşitli kamu binalarının restorasyonu gibi gelişmeleri de paylaştı.

05.05.2025 13:06  Güncelleme: 15:02
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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Mahallesi düzenlenen halk buluşmasında vatandaşların sorularını yanıtladı.

Başkan Denizli, Alaçatı Ek Hizmet Binası'ndaki halk buluşmasında Alaçatı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek; vatandaşların soru, talep ve önerilerini dinledi.

Kent Enstitüsü bin 190 öğrenciye ulaştı

2024 yılı Kasım ayı itibarıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin serbest zamanlarını nitelikli faaliyetlerle değerlendirmelerini amaçlayan Çeşme Kent Enstitüsü'nü açtıklarını belirten Denizli, sanat ve eğitim kursları ile enstitünün, bireylerin hem sanatsal hem de mesleki anlamda gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Denizli, kursların kısa sürede büyük bir ilgi görerek Nisan 2025 itibarıyla 23 farklı branşta toplam bin 190 öğrenciye ulaştığını aktardı.

"Reisdere'de kullanılmayan bir bölümümüz ve 3 sınıfımız var"

Denizli, "Önceliğimiz mahallelerimizde atıl durumda olan, uzun yıllardır kullanılmayan kamu binalarımızın tadilatlarını yapıp yurttaşlarımızla buluşturmaktı. Germiyan'da, Dalyan'da hayata geçirdik. Reisdere'de kullanılmayan bir bölümümüz ve orada üç sınıfımız var. Şimdi oranın restorasyonuna başladık. Çakabey Kültür Merkezi'mizde uzun yıllardır depo olarak kullanılan bölümleri ise üç yeni sınıf ve bir dans stüdyosu olarak restore ettik" dedi.

"Hikaye yaratmak önemli"

Çeşme merkezde bulunan Balıkçılar ve Terziler Sokağı'nın Kentsel Tasarım Projesi'nin de tamamlandığını belirten Denizli, "Binaların dış cepheleri, tente ve tabelaları ile ilgili bir proje çalıştık. Kent kimliğine ve kentin dokusuna uyumlu olarak değerlendirdik. Mevcut yağmur suyu hatları ve kente uyumlu bir şekilde zemin kaplamalarını yenileme çalışmalarına 2025'in ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Özel bir sokak olacak. Kenti kimliği ile yaşatmak ve bir hikaye yaratmak önemli" diye konuştu.

"İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz olarak havuz denetimlerini sürdürmektedir"

Denizli, vektörle mücadele ile ilgili gelen soruya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi ile halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için yıl boyunca düzenli olarak kesintisiz her türlü vektöre karşı üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kış aylarında bakımı yapılmayan yüzme havuzlarının üreme alanlarından biri olup sivrisinek popülasyonunun artmasına yol açtığını kaydeden Denizli, "Sene başında, sivrisineklere karşı önlemlerinin alınması adına  kış aylarında bakımı yapılmayan dolu havuzların ve havuzlarını sezon sonun da boşaltıp gidip ancak üzeri örtülmediğini için yağmur suları ile dolan havuzların temizlenmesi ve bakımların 12 ay boyunca devam etmesi gerektiğini, bunlara dikkat etmeyen vatandaşlarımıza ilk cezai işlemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 2 bin 953 TL cezai işlem uygulanarak, kirliliğinin giderilmesi adına 7 gün süre verildiğini, verilen süre sonunda  kirliliğinin devam etmesi halinde İmar Kanunun 40. ve 42. maddesine göre 86 bin 119 TL cezai işlem uygulandığını bildirmiştik. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz olarak havuz denetimlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Anlık müdahale ve uyarılar işletmelere yapılmaktadır"

Denizli, bazı işletmelerin yüksek sesle müzik çalmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaşlara da "Yaz boyunca, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gerekli durumlarda tespitleri yapacaktır. Mağduriyeti bulunan vatandaşların mağduriyet durumlarını gidermek adına anlık müdahale ve uyarılar işletmelere yapılmaktadır" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediye Başkanı Denizli, Halkla Buluştu ve Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika

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