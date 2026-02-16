Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İfadeye Çağrıldı

(İZMİR) – Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Denizli için 2025/280882 sayılı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkarıldığı bildirildi.