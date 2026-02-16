(İZMİR) – Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Denizli için 2025/280882 sayılı soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkarıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Çeşme Belediye Başkanı Denizli, İfadeye Çağrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?