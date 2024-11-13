Çeşme Belediyesi, Çözüm Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi, Çözüm Merkezi'ni Hizmete Açtı

Çeşme Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili yanıt vermek amacıyla Çeşme Çözüm Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Lal Denizli, bu merkez aracılığıyla şikayetlerin ve taleplerin hızla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

13.11.2024 17:22
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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunmak amacıyla Çeşme Çözüm Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Vatandaştan gelen talep ve şikayetler belediyeye bağlı müdürlüklerde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Merkez, vatandaşla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurma zemini oluşturacak" dedi.

Çeşme Belediyesi, Çözüm Merkezi'ni hizmete açtı. Çözüm Merkezi, halkın taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek, şikayet ve önerileri en doğru şekilde değerlendirebilmek için yenilikçi hizmet anlayışı sunmayı hedefliyor. Vatandaşlarla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan yapı, belediye müdürlükleri arasındaki koordinasyonu artırarak sorunlara anında müdahale edebilme olanağı sağlayacak.

"Vatandaşla daha doğru ve daha sağlıklı diyalog kurma zeminini oluşturacak"

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Çözüm Merkezi ile gelen talep ve şikayetlerin doğrudan sisteme işlenmesinin sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Sizlerden gelen talep ve şikayetler belediyeye bağlı müdürlüklerde hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacak. Çeşme Çözüm Merkezi vatandaşla daha doğru ve daha sağlıklı diyalog kurma zeminini oluşturacak. Vatandaştan gelen talep, öneri ve şikayetler direkt olarak sisteme yükleneceğinden bizler de bunu denetleyebileceğiz. Vatandaşa en doğru şekilde hizmeti vermek için de merkez çalışanlarına gerekli tüm prosedürleri, sistem kullanma işlemlerini aktardık. Eğitimlerimizi de tamamladık. Bizler kurum olarak vatandaşın hızlı ulaşabildiği, vatandaşa hızlı yanıt verebilen, belli kurallar çerçevesinde dönüş yapan bir yapı oluşturmak istedik ve Çeşme Çözüm Merkezi de bu şekliyle kuruldu."

Başkan Denizli, hizmet anlayışını en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için titizlikle çalıştıklarını vurgulayarak, "Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çeşme'mize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Belediyesi, Çözüm Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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