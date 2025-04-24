Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği Arasında Protokol İmzalandı

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve bilinçli bir ilçe için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir kent vizyonuyla önemli bir iş birliğine imza attı. Afet ve olağanüstü durumlarda karşılıklı acil müdahale, eğitim, operasyon, lojistik ve toplum bilinçlendirme konularında iş birliği yapmak üzere, Çeşme Belediyesi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Lal Denizli ile AKUT adına Yönetim Kurulu 2. Başkanı Esra Üstünkaya tarafından imzalanan protokolün imza töreninde, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Çeşme Belediyesi Afet İşleri Müdürü Zerrin Güre ve AKUT Yarımada ekibi yer aldı.

Protokol kapsamında Belediye ile AKUT afet ve olağanüstü durumlara yönelik eğitim, planlama ve kapasite geliştirme alanlarında birlikte hareket edecek. Böylece, afetlere karşı koordineli ve güçlü bir müdahale sistemi hayata geçirilmiş olacak.

Belediye Başkanı Lal Denizli, afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve bilinçli bir Çeşme için önemli bir adım attıklarını belirterek, "AKUT Arama Kurtarma Derneği ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Aynı zamanda, Afet İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Çeşme Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi ile afet anlarında daha etkin ve koordineli bir yapıyı hayata geçiriyoruz" dedi.