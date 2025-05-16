Çeşme Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destek

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha erişilebilir hizmetler sunmak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında çocuk etkinlikleri düzenlendi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama, balon katlama, animasyon ve sihirbaz gösterileriyle keyifli vakit geçirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Denizli, "Çeşme Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, daha erişilebilir bir hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan kültürel faaliyetlere kadar her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çeşme'de hiçbir bireyin kendini yalnız hissetmediği bir yaşamı hep birlikte inşa ediyor, engelsiz bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.