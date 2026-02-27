Çeşme Belediyesi'nden Yol Yenileme Seferberliği

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla 2026 yılının başından itibaren kapsamlı bir yol yenileme seferberliği yürütüyor. Planlanan program doğrultusunda altyapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddelerde parke ve bordür kaplama imalatları hız kesmeden sürdürülürken, mahallelerin ihtiyaçlarına göre etaplar halinde ilerleniyor.

Çalışmalar kapsamında; 1. etapta Alaçatı, İnönü, Germiyan, Reisdere ve Ilıca mahallelerinde 12.239 m², 2. etapta Üniversite, Cumhuriyet, Sakarya, Musalla ve 16 Eylül mahallelerinde 16.576 m² üst kaplama imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca ruhsatlı kazıların ardından yapılan onarımlar kapsamında Alaçatı ve Musalla mahallelerinde 3.917 m² üst kaplama yenilemesi tamamlandı. Toplamda 2026 yılının ilk 2 ayı içerisinde ilçenin farklı noktalarında 32.700 m²'nin üzerinde yol ve kaldırım yenileme çalışması hayata geçirildi.

Parke ve bordür kaplama imalatları; Ildır'dan Germiyan'a, Reisdere'den Şifne'ye, Altınkum'dan Çiftlik'e kadar birçok mahallede eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Çeşme Belediyesi ekipleri, çalışmalar sırasında günlük yaşamın en az düzeyde etkilenmesi için planlı ve koordineli bir program uyguluyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 2026 yılında yol yenileme çalışmalarının belediyenin öncelikli yatırım alanlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan, "Çeşme'nin her mahallesinde güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollar oluşturmak için 2026 yılında önemli bir kaynak ayırdık. Komşularımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, kentin estetik ve işlevsel kalitesini yükselten her adımı çok önemsiyoruz. Yol yenileme seferberliğimizi yıl boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediyesi, planlanan program doğrultusunda yol yenileme ve üst kaplama çalışmalarını yıl boyunca ilçe genelinde sürdürmeye devam edecek.