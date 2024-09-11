Çeşme Belediyesi, Okulları Bakım ve Onarım Çalışmalarıyla Hazırladı - Son Dakika
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Çeşme Belediyesi, Okulları Bakım ve Onarım Çalışmalarıyla Hazırladı

Çeşme Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki 15 okulda bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak öğrencilere 'Okula Hoş Geldin paketi' dağıttı. Belediye Başkanı Lal Denizli, okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ziyaret ederek güzel bir eğitim öğretim yılı diledi.

11.09.2024 16:42
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(İZMİR)- Eğitim-öğretim yılı öncesi ilçedeki toplam 15 okulda bakım onarım çalışmalarını yaptıran ve ilçedeki ilköğretime yeni başlayan öğrencilere "Okula Hoş Geldin paketi" dağıtan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, okulların açılması ile birlikte öğrencileri ziyaret ederek, "Hepinize çok güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Çeşme Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, ilçedeki toplam 15 okulda tadilat, sıva tamiratı ve iç-dış cephe boya gibi işlemler tamamlandı. Yeni eğitim yılına hazırlanan okullar, pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ilk ders zilinin heyecanına ortak oldu. Başkan Denizli, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokulu ve 80. Yıl Çiftlik İlkokulu'nu, Ilıca Mahallesi'nde Mustafa Bahçeli İlkokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezerek minik öğrenciler ile sohbet eden Denizli, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize çok güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

"Çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için desteğimizi sürdüreceğiz"

Çeşme Belediyesi, eğitim hayatına yeni adım atan minik öğrencileri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, okula yeni başlayan çocuklar için hazırlanan "Okula Hoş Geldin Paketi" ile miniklerin yüzü güldü. Öğrenciler, okula hoş geldin paketlerini Başkan Denizli'den aldı. Başkan Denizli, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve tüm çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için Çeşme Belediyesi olarak elimizden gelen desteği her zaman sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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