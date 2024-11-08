Çeşme'de Altyapı Projeleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
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Çeşme'de Altyapı Projeleri İçin Önemli Toplantı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile yapılan toplantıda, ilçenin altyapısına yönelik dört etapta planlanan kapsamlı projeleri ele aldı. Başkan Denizli, bu projelerle Çeşme'nin altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

08.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:58
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(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Kanalizasyon ve Altyapı Planlama Toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Denizli, "Çeşme genelinde dört etapta planlanan kapsamlı altyapı projelerini ele aldık. Çeşme'mizin altyapısına kalıcı çözümler getirerek ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyoruz" dedi.

Çeşme'nin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için çalışmalarını hızla sürdüren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile Kanalizasyon ve Altyapı Planlama Toplantısı düzenledi. Toplantıya; Başkan Lal Denizli'nin yanı sıra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, 3. Bölge Daire Başkanı Tarık Ada ve bürokratlar da katıldı.

4 etapta planlandı

Çeşme'nin altyapısına kalıcı çözümler getirmek için İZSU ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Denizli, Çeşme genelinde dört etapta planlanan kapsamlı altyapı projelerinin ele alındığı toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çeşme'mizin altyapısını güçlendirecek bu çalışmaları dört etap halinde planladık. Birinci etap: 29 km atık su hattı imalatı ve 7 terfi merkezinin yenilenmesi. İkinci etap: Alaçatı, Ilıca, Boyalık Mahalleleri ve Mamurbaba Mevkii'nde 88 km atık su hattı, 29 km yağmur suyu hattı imalatı ve Alaçatı Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasite artışı. Üçüncü etap: Şifne, Germiyan Yalısı, Reisdere ve Paşalimanı Mahalleleri'nde 117 km atık su hattı, 2 büyük ve 10 küçük terfi merkezi kurulumu. Dördüncü etap: Dalyan, Çiftlik ve Sakarya Mahalleleri'nde 95 km atık su hattı ve 2 terfi merkezi kurulumu ile Ovacık Mahallesi'nde yeni bir Atık Su Arıtma Tesisi yapımı."

Başkan Denizli, Çeşme'nin altyapısına kalıcı çözümler getirerek ilçenin ihtiyaçlarına yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de Altyapı Projeleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

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