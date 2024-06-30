Çeşme'de çıkan yangının başlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Çeşme'de çıkan yangının başlama anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alanda çıkan yangının başlama anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İncelemeler sonucunda yangının çıkış anının izmarit atan bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yangında yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü.

30.06.2024 13:25
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İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alanda sigara izmariti nedeniyle çıkan yangının başlama anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Germiyan Mahallesi'nde dün makilik alanda yangın çıkmasıyla ilgili çalışma yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemelerde yangının çıkış anının alana yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde alana izmarit attığı öne sürülen bir kişinin koşarak uzaklaşması sonra iki kişinin tekrar makilik alana doğru koşması ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Öte yandan izmariti attığı iddiasıyla gözaltına alınan O.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yangında yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda dün yangın çıkmış, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edilmiş, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çeşme'de çıkan yangının başlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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