Çeşme'de Deniz Ekosistemi Koruma Çalıştayı Düzenlendi

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı iş birliği ile deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yönetiminin ele alındığı 'Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, deniz patlıcanlarının avlanmasının denizlere geri dönülemeyecek zararlar verdiğine dikkat çekerek, "Bilim insanlarımızın açıklamaları doğrultusunda, deniz ekosisteminin en önemli koruyucularından olan deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Çeşme Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliği ile "Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, denizlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştaya; Tarım Orman Bakanlığı Temsilcisi Nadir Uslu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Akın Satkan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Çeşme Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge'nin yanı sıra Çeşme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, çevre gönüllüleri ve Çeşmeli vatandaşlar da katıldı.

Denizli: "Deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor"

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Kurulu'na katılımı nedeni ile çalıştayda bulunamayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise video ile bir konuşma yayınladı. Başkan Denizli, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Deniz patlıcanlarının avlanması, ne yazık ki denizlerimize geri dönülemeyecek zararlar veriyor. Bilim insanlarımızın açıklamaları doğrultusunda, deniz ekosisteminin en önemli koruyucularından olan deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor." Başkan Denizli, daima bilimin ışığında, çevreyi koruma ve ona sahip çıkma bilinci olması gerektiğine dikkat çekti.

Maraşlı: "Bu güzel coğrafyayı korumalıyız"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise yaptığı konuşmada, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerine vurgu yaptı. Maraşlı, "Geçen yaz orman yangınlarıyla zor zamanlar yaşadık. Ormanlarımız, doğamızın en kıymetli hazinelerindendir ve korunmaları için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi. Denizlerin korunması konusunun da önemle altını çizen Maraşlı, "Koruma-kullanma dengesini iyi kurmalıyız. Bu güzel coğrafyayı sadece insanlar için değil, hayvanlar ve doğa için de saygı göstererek korumalıyız" diye konuştu.

Bilimsel ölçüm yapılması şart

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de yaptığı konuşmada, Ege Denizi'nde birçok bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, Çeşme için düzenlenen çalıştayın bir ilk olduğunu ve devamının geleceğine vurgu yaptı. Öztürk, "Ildır'daki denizel biyoçeşitlilik çalışmalarından elde edilen dersler, Çeşme'de deniz patlıcanı ve balıkçılığın sürdürülebilmesi için bilimsel ölçüm yapmanın gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi. Öztürk, ayrıca TÜDAV'ın gelecekteki çalışmaları için Çeşme ile iş birliğine hazır olduklarını da dile getirdi.

20 akademisyenin katıldığı çalıştay dört ana oturumda gerçekleştirildi. Çeşme Yarımadası Değişen Deniz Ekosistemi ve Biyoçeşitlilik, Çeşme Yarımadasında Mavi Büyüme ve Mavi Ekonomiye İlişkin Güncel Durum, Çeşme Yarımadası Deniz Ekosisteminde Kirlilik ve Kaynakları ve Çeşme Yarımadası Çevre Koruma ve Farkındalık Faaliyeti konularının görüşüldüğü çalıştay, tartışmalar ve çözüm önerilerinin sunulduğu oturum ile sona erdi.