Çeşme'de Deniz Ekosistemi Koruma Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de Deniz Ekosistemi Koruma Çalıştayı Düzenlendi

Çeşme Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, deniz patlıcanlarının korunmasının önemi vurgulandı. Bilim insanları, Çeşme Yarımadası'ndaki deniz ekosisteminin sürdürülebilir yönetimi için çözüm önerilerini tartıştı.

22.10.2024 15:01  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı iş birliği ile deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir yönetiminin ele alındığı 'Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, deniz patlıcanlarının avlanmasının denizlere geri dönülemeyecek zararlar verdiğine dikkat çekerek, "Bilim insanlarımızın açıklamaları doğrultusunda, deniz ekosisteminin en önemli koruyucularından olan deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Çeşme Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliği ile "Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, denizlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştaya; Tarım Orman Bakanlığı Temsilcisi Nadir Uslu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Akın Satkan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Çeşme Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge'nin yanı sıra Çeşme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, çevre gönüllüleri ve Çeşmeli vatandaşlar da katıldı.

Denizli: "Deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor"

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Kurulu'na katılımı nedeni ile çalıştayda bulunamayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise video ile bir konuşma yayınladı. Başkan Denizli, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Deniz patlıcanlarının avlanması, ne yazık ki denizlerimize geri dönülemeyecek zararlar veriyor. Bilim insanlarımızın açıklamaları doğrultusunda, deniz ekosisteminin en önemli koruyucularından olan deniz patlıcanlarının korunması, sağlıklı yarınlarımız için büyük bir önem taşıyor." Başkan Denizli, daima bilimin ışığında, çevreyi koruma ve ona sahip çıkma bilinci olması gerektiğine dikkat çekti.

Maraşlı: "Bu güzel coğrafyayı korumalıyız"

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise yaptığı konuşmada, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerine vurgu yaptı. Maraşlı, "Geçen yaz orman yangınlarıyla zor zamanlar yaşadık. Ormanlarımız, doğamızın en kıymetli hazinelerindendir ve korunmaları için daha fazla çaba göstermeliyiz" dedi. Denizlerin korunması konusunun da önemle altını çizen Maraşlı, "Koruma-kullanma dengesini iyi kurmalıyız. Bu güzel coğrafyayı sadece insanlar için değil, hayvanlar ve doğa için de saygı göstererek korumalıyız" diye konuştu.

Bilimsel ölçüm yapılması şart

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk de yaptığı konuşmada, Ege Denizi'nde birçok bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, Çeşme için düzenlenen çalıştayın bir ilk olduğunu ve devamının geleceğine vurgu yaptı. Öztürk, "Ildır'daki denizel biyoçeşitlilik çalışmalarından elde edilen dersler, Çeşme'de deniz patlıcanı ve balıkçılığın sürdürülebilmesi için bilimsel ölçüm yapmanın gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi. Öztürk, ayrıca TÜDAV'ın gelecekteki çalışmaları için Çeşme ile iş birliğine hazır olduklarını da dile getirdi.

20 akademisyenin katıldığı çalıştay dört ana oturumda gerçekleştirildi. Çeşme Yarımadası Değişen Deniz Ekosistemi ve Biyoçeşitlilik, Çeşme Yarımadasında Mavi Büyüme ve Mavi Ekonomiye İlişkin Güncel Durum, Çeşme Yarımadası Deniz Ekosisteminde Kirlilik ve Kaynakları ve Çeşme Yarımadası Çevre Koruma ve Farkındalık Faaliyeti konularının görüşüldüğü çalıştay, tartışmalar ve çözüm önerilerinin sunulduğu oturum ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Yaşam, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Deniz Ekosistemi Koruma Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
22:08 ’Mezar taşımı yaptırmayın’ mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 16:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de Deniz Ekosistemi Koruma Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.