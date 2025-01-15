Çeşme'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yine Çeşme ilçesi açıklarında, durdurulan lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.