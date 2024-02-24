Çeşme'de gerçekleşen 4 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Çeşme'de gerçekleşen 4 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevine gönderildi

Çeşme\'de gerçekleşen 4 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevine gönderildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisi olan S.U, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

24.02.2024 08:55
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İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşen 4 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.U'nun, farklı zamanlarda 4 hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

Ekipler, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan S.U, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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