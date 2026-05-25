Çeşme'de hayvan rehabilitasyon merkezinde ihmal: Köpek öldü

Çeşme Belediyesi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 Mayıs'ta ameliyat edilen bir köpeğin, personel ihmali sonucu sağlıklı köpeklerle aynı padoka konulduğunu ve 21 Mayıs'ta öldüğünü açıkladı. Belediye, 22 Mayıs'ta soruşturma başlattı ve ilgili personeli görevden uzaklaştırdı. Açıklamada, soruşturma sonucunda ihmali olanlara cezai yaptırım uygulanacağı ve sonuçların şeffaf şekilde paylaşılacağı belirtildi. Ayrıca, merkezin ziyarete açık kalacağı ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.