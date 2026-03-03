Çeşme Belediyesi'nden Mart Ayında İki Önemli Proje - Son Dakika
Çeşme Belediyesi'nden Mart Ayında İki Önemli Proje

03.03.2026 10:47  Güncelleme: 11:46
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Hanem Çeşme' kiralık sosyal konut projesinin temelinin mart ayı sonunda atılacağını ve Reisdere Kapalı Pazar Yeri ile 300 kişilik Çok Amaçlı Salon'un bu ay açılacağını açıkladı.

(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, mart ayı meclis toplantısında "Hanem Çeşme" kiralık sosyal konut projesinin temelinin ay sonunda atılacağını, Reisdere Kapalı Pazar Yeri ve 300 kişilik Çok Amaçlı Salon'un ise bu ay açılacağını açıkladı.

Çeşme Belediyesi, mart ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Denizli, mart ayı içerisinde hayata geçirilecek iki önemli projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizli, kiralık sosyal konut projesi Hanem Çeşme'nin temelinin bu ay sonunda atılacağını duyurdu.

İki yıllık görev süresi dolmadan projeyi hayata geçirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Denizli, "31 Mart manifestomuzun en sağlam ve en dikkat çekici projelerinden biri olan kiralık sosyal konut projemizi Çeşme'ye kazandırmak için geri sayıma başladık. Bu projeyi söz verdiğimiz süre dolmadan başlatmak istiyoruz" dedi.

Denizli'nin ikinci müjdesi ise uzun süredir beklenen Reisdere Kapalı Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon projesi oldu. Mart ayı içerisinde açılışın gerçekleştirileceğini belirten Denizli, yaklaşık 300 kişi kapasiteli salonun ilçeye kazandırılacağını açıkladı.

Her mahallede kültür, sanat ve sosyal yaşamı güçlendirecek alanlar oluşturma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Denizli, yeni salonun mahalle ölçeğinde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Mart ayının aynı zamanda ramazan ayına denk geldiğini hatırlatan Denizli, ilçenin her mahallesinde iftar programları düzenlediklerini belirtti. Organizasyonlarda emeği geçen belediye personeline ve meclis üyelerine teşekkür eden Denizli, dayanışma ruhunun Çeşme'de güçlü şekilde yaşatıldığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

