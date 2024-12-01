Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Çeşme\'de Kuvvetli Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluştu ve bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışmaları başlattı.

01.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olurken, Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:22:44. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de Kuvvetli Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.