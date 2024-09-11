Çeşme\'de Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletin çarptığı 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İ.G. idaresindeki ve henüz plakası öğrenilmeyen motosiklet, Ilıca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Gülsüm Kaya (19) ve Y.Ç'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Kaya ve Y.Ç. ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaya, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.