İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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