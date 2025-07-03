İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Ildır Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
Çeşme ilçesinde etkili olan yangına 2 uçak ve 6 helikopter ile kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın tarım alanında başlayıp ormana sıçramış, tedbir amaçlı üç mahalle boşaltılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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