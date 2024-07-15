Çeşme'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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