İzmir'in Çeşme ilçesinde, otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Olay
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde dün silahlı saldırıya uğrayan Can Polat yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmiş, şüpheli S.A.'nın (23) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Daha Gözaltında - Son Dakika
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