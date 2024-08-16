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Çeşme'de tarım arazisinde yangın

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkiindeki tarım alanında, bugün saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. rüzgarında etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)