 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de tarla sınırı anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de tarla sınırı anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı. Şadan K'nın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı. Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir\'de tarla sınırı anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 14:07,
Abone Ol

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı.

Şadan K'nın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı.

Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

kavga, İzmir, Çeşme, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tarla sınırı anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de tarla sınırı anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement