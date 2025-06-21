Çeşme'de Tesettürlü Kadına Ayrımcılık Soruşturması

İzmir'in Çeşme ilçesinde tesettürlü kadının sahildeki bir işletmeye alınmadığı paylaşımları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının sosyal medya hesabından Alaçatı Mahallesi'ndeki işletmeye arkadaşlarının alındığını, ancak kendisinin tesettürlü olduğu gerekçesiyle alınmadığı paylaşımları üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletmenin mesul müdürü, güvenlik görevlisi ve yetkilisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.