Çeşme'de Ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Kursları Başladı

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(İZMİR)- Çeşme Belediyesi'nin ücretsiz sanat, eğitim ve meslek edindirme kursları, Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altında Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde başladı.

Çeşme Belediyesi'nin ücretsiz sanat, eğitim ve meslek edindirme kursları, Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altında Sanat ve Eğitim Merkezleri'nde başladı. Kurslar hem sanatsal hem de kişisel gelişim fırsatları sunuyor. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile meslek edindirmeye yönelik kurslar da vatandaşların istihdamına katkı sağlayacak. Katılımcılar, müzik ve sahne sanatlarından geleneksel el sanatlarına, kişisel gelişimden meslek edindirmeye kadar geniş bir yelpazede kurs alma imkanı buluyor.

Yetişkinler için dekoratif sepet örücülüğünden temel makyaj tekniklerine, ilk yardımdan geleneksel el sanatlarına, İngilizceden hasta ve yaşlı bakımına kadar birçok farklı alanda fırsatlar sunuluyor. Çocuk gelişimi gibi özel alanlara yönelik kurslar da katılımcılara önemli kazanımlar sağlıyor. Çocuklar ve gençler için piyano, gitar, yan flüt ve keman gibi enstrüman kursları, bale ve çocuk korosu gibi programlar yer alacak.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar için Kurs Başvuru Merkezleri ise şu şekilde;

Çeşme Belediyesi Merkez Bina Danışma,

Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Kültür İşleri Müdürlüğü,

Ovacık Kurs Merkezi (Ovacık Meydan),

Reisdere Kurs Merkezi (Yuvamız Çeşme Reisdere)

Başvurular, hafta içi 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 saatleri arasında Kurs Başvuru Merkezleri'nden yapılacak. Vatandaşlar, detaylı bilgi için '(0232) 750 07 50' (dahili '622') numarayı arayabilecek.