Çeşme'de Yangın Davasında Mütaala Açıklandı - Son Dakika
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Çeşme'de Yangın Davasında Mütaala Açıklandı

25.06.2025 14:15
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5 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı hapis cezası talep etti, duruşma ertelendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl ormanlık ve makilik alanda çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 5 sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade ederek, buna itibar edilmeyeceğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar B.S.Y, M.A.Y, A.E, B.G.Ö. ve Ö.G'nin "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan 10'ar yıla kadar, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan da 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı Hüseyin Yıldırım, mütalaaya katıldıkları yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatlarının savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde 15 Temmuz 2024'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülmüştü.

Ekiplerin bölgede yaptığı kontrollerde Mesut Coşkunöz (68), oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve Mesut Coşkunöz'ün yeğeni Mine Elmas'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmış, olayla ilgili 4'ü alandaki inşaatta çalışan işçi ile arazi sahibi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı "orman yangınına neden olma" ile "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan A.E. ile Ö.G, 18 Ekim 2024'te ara kararla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Çeşme, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Yangın Davasında Mütaala Açıklandı - Son Dakika

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