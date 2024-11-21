Çeşme'de Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı

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(İZMİR)- Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştiren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizl, çocukların sağlıklı, mutlu, güvenli gelişiminin önemine değinerek "Birlikte mutlu yarınlar için hep birlikte çalışmaya ve çocuklarımız için güzel bir gelecek tasarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çocuklara daha güvenli, sağlıklı, sevgi dolu ve eğitici bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirilen, 33 öğrenci kapasiteli, 2 sınıf, bir hobi bahçesi ve bir oyun parkı ile hizmet verecek merkez; 3-6 yaş arası çocuklara jimnastik, İngilizce, drama, zeka oyunları ve dans gibi branş dersleri sunuyor. Ayrıca, merkezde çocukların gelişimini desteklemek amacıyla psikolog eşliğinde eğitimler de verilecek.

Reisdere Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Umut Ergül, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'ndan Kadın Efeler sergiledikleri Halk Oyunları Gösterisi ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"Çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek bizlerin en temel görevi"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çeşme için anlamlı bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kamu olarak ne kadar adil, eşit bir eğitim tahsis edilirse o zaman güçlü bir gelecekten bahsetmenin mümkün olacağını ifade ederek, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onların her açıdan sağlıklı, mutlu, güvenli bir şekilde gelişimlerini desteklemek ise bizlerin en kutsal görevi. Çeşme Belediyesi olarak çocuklarımız için atacağımız her bir adım bizler için hayati önem taşıyor" dedi.

Konuşmasında; 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü'nü de hatırlatarak sözlerine devam eden Başkan Denizli, "Ne yazık ki ülkemizde çocuklarımız katlediliyor, çocuklarımız istismara uğruyor ve bununla ilgili araştırma önergesi verildiğinde mecliste oy çokluğuyla reddediliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini korumak onların sağlıklı gelişimlerini yarınlara taşımak bu ülkede yaşayan kadın erkek herkesin en büyük sorumluluğu olmalı" diye konuştu.

"Çocuklarımızın hayalleri yolumuzu aydınlatacak"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine de değinen Başkan Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizler yetişkinler olarak çocuklarımızı sahip oldukları hakları konusunda bilgilendirmek, çocuklarımızı bu doğrultuda büyütmek, geliştirmek, onlara güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Yuvamız Çeşme Reisdere'yi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, çocuklarımıza ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmekti. Kıymetli çocuklarımız, sizler geleceğimizsiniz. Burada çok eğlenin, öğrenin, gülün ve hayal kurun çünkü sizlerin hayalleri bizim yolumuzu aydınlatacak. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Birlikte mutlu yarınlar için hep birlikte çalışmaya ve sizler için güzel bir gelecek tasarlamaya devam edeceğiz."

Başkan Denizli, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilere ve öğretmenlere başarı dolu bir öğretim yılı diledi.

Konuşmanın ardından Başkan Denizli ve belediye meclis üyeleri, kurdele keserek merkezin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklarla birlikte merkezdeki oyun ve eğitim alanlarını gezen Başkan Denizli, Hamurabi etkinliğinde, çocuklarla oyun hamuru oynayarak onların mutluluğuna ortak oldu.