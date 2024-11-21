Çeşme'de Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkez, 3-6 yaş arasındaki çocuklara sağlıklı ve eğitici bir ortam sunmayı hedefliyor.

21.11.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştiren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizl, çocukların sağlıklı, mutlu, güvenli gelişiminin önemine değinerek "Birlikte mutlu yarınlar için hep birlikte çalışmaya ve çocuklarımız için güzel bir gelecek tasarlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Çocuklara daha güvenli, sağlıklı, sevgi dolu ve eğitici bir ortam sunmak amacıyla hayata geçirilen, 33 öğrenci kapasiteli, 2 sınıf, bir hobi bahçesi ve bir oyun parkı ile hizmet verecek merkez; 3-6 yaş arası çocuklara jimnastik, İngilizce, drama, zeka oyunları ve dans gibi branş dersleri sunuyor. Ayrıca, merkezde çocukların gelişimini desteklemek amacıyla psikolog eşliğinde eğitimler de verilecek.

Reisdere Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Umut Ergül, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'ndan Kadın Efeler sergiledikleri Halk Oyunları Gösterisi ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"Çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek bizlerin en temel görevi"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çeşme için anlamlı bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kamu olarak ne kadar adil, eşit bir eğitim tahsis edilirse o zaman güçlü bir gelecekten bahsetmenin mümkün olacağını ifade ederek, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onların her açıdan sağlıklı, mutlu, güvenli bir şekilde gelişimlerini desteklemek ise bizlerin en kutsal görevi. Çeşme Belediyesi olarak çocuklarımız için atacağımız her bir adım bizler için hayati önem taşıyor" dedi.

Konuşmasında; 19 Kasım Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü'nü de hatırlatarak sözlerine devam eden Başkan Denizli, "Ne yazık ki ülkemizde çocuklarımız katlediliyor, çocuklarımız istismara uğruyor ve bununla ilgili araştırma önergesi verildiğinde mecliste oy çokluğuyla reddediliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini korumak onların sağlıklı gelişimlerini yarınlara taşımak bu ülkede yaşayan kadın erkek herkesin en büyük sorumluluğu olmalı" diye konuştu.

"Çocuklarımızın hayalleri yolumuzu aydınlatacak"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine de değinen Başkan Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizler yetişkinler olarak çocuklarımızı sahip oldukları hakları konusunda bilgilendirmek, çocuklarımızı bu doğrultuda büyütmek, geliştirmek, onlara güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Yuvamız Çeşme Reisdere'yi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, çocuklarımıza ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmekti. Kıymetli çocuklarımız, sizler geleceğimizsiniz. Burada çok eğlenin, öğrenin, gülün ve hayal kurun çünkü sizlerin hayalleri bizim yolumuzu aydınlatacak. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Birlikte mutlu yarınlar için hep birlikte çalışmaya ve sizler için güzel bir gelecek tasarlamaya devam edeceğiz."

Başkan Denizli, merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilere ve öğretmenlere başarı dolu bir öğretim yılı diledi.

Konuşmanın ardından Başkan Denizli ve belediye meclis üyeleri, kurdele keserek merkezin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklarla birlikte merkezdeki oyun ve eğitim alanlarını gezen Başkan Denizli, Hamurabi etkinliğinde, çocuklarla oyun hamuru oynayarak onların mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: ANKA

Çocuk Hakları Günü, Yerel Yönetim, Lal Denizli, Denizli, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Dünya, Çocuk, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 20:37:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de Yuvamız Çeşme Reisdere Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.