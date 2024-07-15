Çeşme'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Çeşme\'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, yaklaştığı evlerdeki kişilerin tahliye edilmesine neden oldu. Jandarma ekipleri, yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir şekilde bölgeden çıkardı. Ancak, yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

15.07.2024 16:51
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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