Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Morga Kaldırıldı - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Morga Kaldırıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz, sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz ve ev kadını Mine Elmas'ın cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğu bulunuyor.

15.07.2024 21:40
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CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında yaşamını yitiren grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40), sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz, ve ev kadını Mine Elmas'ın (35) cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Mesut Coşkunöz'ün 68 yaşında olduğu ve Hilmi Coşkunöz'ün babası olduğu öğrenildi. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Çeşme\'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Morga Kaldırıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Morga Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Morga Kaldırıldı - Son Dakika
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