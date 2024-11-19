Çeşme\'ye Doğal Gaz Getiren İlk Kadın Belediye Başkanı Olma Sözü

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(İZMİR) - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçede başlatılan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi. Denizli, "Çeşme'ye doğal gazı getiren ilk kadın belediye başkanı olacağımın sözünü vermiştim. O sözü yerine getirmek için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

Çeşme Belediyesi'nin ilçedeki doğalgaz seferberliği devam ediyor. İzmirGaz ile koordineli yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında pilot bölge olan Musalla Mahallesi'nde 5 km'lik ilk doğal gaz hattı döşeme süreci hızla devam ediyor. İlk etapta Ocak ayı sonunda, bölgeye doğal gaz ulaştırılacak. Musalla Mahallesi'nden sonra ise diğer mahallelerde çalışmalar etap etap planlanacak.

Musalla Mahallesi'nde devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Şu anda Çeşmemizin Musalla Mahallesi'ndeyiz. Doğal gaz için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çeşme'ye doğal gazı getiren ilk kadın belediye başkanı olacağımın sözünü vermiştim. O sözü yerine getirmek için tüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fen İşleri ekiplerimiz, İzmirGaz'ın kıymetli emekçileri, mühendisleri, saha personeli burada. Birlikte ortak bir çalışma ile Çeşme'mizi daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.