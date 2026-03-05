Çetin Emeç, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çetin Emeç, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak

05.03.2026 11:46  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci-yazar Çetin Emeç, ölümünün 36’ncı yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenleyeceği programla anılacak. Etkinlik, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - Gazeteci-yazar Çetin Emeç, ölümünün 36'ncı yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenleyeceği programla anılacak. Etkinlik, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

7 Mart 1990'da Kadıköy Suadiye'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Çetin Emeç için Kadıköy Belediyesi tarafından anma programı düzenlenecek. Program, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Belgesel gösterimi ve Mehveş Emeç'ten piyano dinletisi

Açılışın ardından Çetin Emeç'in yaşamı ve mücadelesini konu alan belgesel gösterimi yapılacak. Gece, Çetin Emeç'in kızı Mehveş Emeç'in piyano dinletisiyle sürecek.

Söyleşide Uğur Dündar, Doğan Hızlan, Namık Koçak ve M. Özalp Birol yer alacak

Anma etkinliğinde ayrıca gazeteci-yazar Uğur Dündar, gazeteci-yazar Doğan Hızlan, gazeteci ve TV programcısı Namık Koçak ile Suna ve İnanç Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol'un katılımıyla söyleşi yapılacak.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Etkinlikler, Çetin Emeç, Cumartesi, Kadıköy, Kültür, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetin Emeç, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:17:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Çetin Emeç, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.