Çetin Emeç, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde Anılacak

(İSTANBUL) - Gazeteci-yazar Çetin Emeç, ölümünün 36'ncı yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenleyeceği programla anılacak. Etkinlik, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
7 Mart 1990'da Kadıköy Suadiye'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Çetin Emeç için Kadıköy Belediyesi tarafından anma programı düzenlenecek. Program, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak.
Açılışın ardından Çetin Emeç'in yaşamı ve mücadelesini konu alan belgesel gösterimi yapılacak. Gece, Çetin Emeç'in kızı Mehveş Emeç'in piyano dinletisiyle sürecek.
Anma etkinliğinde ayrıca gazeteci-yazar Uğur Dündar, gazeteci-yazar Doğan Hızlan, gazeteci ve TV programcısı Namık Koçak ile Suna ve İnanç Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol'un katılımıyla söyleşi yapılacak.
